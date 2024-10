Stand: 30.10.2024 14:35 Uhr Nach Cannabiskonsum: mehrere Jugendliche im Krankenhaus

Am Montag wurde in Bad Doberan der Notarzt in eine Schule gerufen. Zwei Jugendliche hatten vermutlich Cannabis geraucht. Sie kamen ins Krankenhaus. Am selben Tag konsumierten auch in Rostock mehrere Jugendliche augenscheinlich Cannabis. Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Einkaufszentrum in Rostock-Groß Klein eintrafen, lagen einige der zwischen 14 und 16 Jahre alten Konsumenten am Boden. Sie mussten ebenfalls ins Krankenhaus. Die Polizei geht bisher von keinem Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Rostock und Bad Doberan aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock