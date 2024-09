Stand: 20.09.2024 17:43 Uhr Mit dem Rad für den Klimaschutz: Demonstration in Rostock

In Rostock haben rund 200 Menschen an einer Fahrraddemo für mehr Klimaschutz teilgenommen. Auf ihren Schildern forderten die Teilnehmenden unter anderem einen Stopp der Kohleförderung und eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien. Aber auch regionale Anliegen, wie der Erhalt des Moorgebietes Peezer Bach und die Umsetzung des Rostocker Wärmeplans, wurden aufgegriffen. Zu der Kundgebung hatte die Bewegung Fridays for Future aufgerufen. Ähnliche Aktionen fanden an rund 110 Orten in ganz Deutschland statt, im städtischen und im ländlichen Raum.

