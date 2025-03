Stand: 21.03.2025 08:00 Uhr Messe rund um Boot, Angeln und Camping in Rostock

In Rostock kommen am Wochenende Outdoor-Fans auf ihre Kosten. Am Freitag wird in der HanseMesse die Ausstellung Boot & Angeln / Camping & Caravaning eröffnet. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche präsentieren mehr als 70 Aussteller ihre Produkte. So werden unter anderem Sport- und Segelboote sowie Angel-Equipment angeboten, ebenso wie Wohnmobile, Wohnwagen und Campingzubehör. Zum Rahmenprogramm gehören das traditionelle Angelforum sowie Vorträge und Reiseberichten von Weltenbummlern. Die Messe ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr besuchten rund 11.000 Besucher die Messe.

