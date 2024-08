Stand: 20.08.2024 15:12 Uhr Mehrere Motorroller in Güstrow gestohlen

Die Polizei in Güstrow (Landkreis Rostock) ermittelt nach einer Serie von Diebstählen. Demnach wurden im Stadtgebiet seit Donnerstag dem 15. August insgesamt sechs Motorroller und eine Schwalbe entwendet. Bei einem weiteren Motorroller gelang es den Tätern nicht, die Diebstahlsicherung zu entfernen. Teilweise wurden die Fahrzeuge, kurz nachdem sie entwendet wurden, wieder aufgefunden. Ein Roller lag offensichtlich kurzgeschlossen in einem Maisfeld, ein anderer ausgebrannt auf einem Parkplatz am Bauersee bei Lüssow. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock