Brand bei Veolia in Neu Hinrichsdorf gelöscht

Gegen 3.30 Uhr ist am Freitag beim Entsorgungsunternehmen Veolia in Neu Hinrichsdorf (Landkreis Rostock) ein Brand ausgebrochen. Betroffen war die Sortieranlage für Leichtverpackungen, teilte das Unternehmen mit. Die Flammen hätten ein Förderband zerstört, die Anlagentechnik sei aber verschont geblieben, hieß es von der Polizei. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Brandstiftung schließt die Polizei jedoch aus. Eine Unternehmenssprecherin erklärte, nach ersten Erkenntnissen scheine der Brand im Abfalllager entstanden zu sein. Neben einer möglichen Selbstentzündung könnte auch ein falsch entsorgter Lithium-Ionen-Akku oder eine Batterie als Brandursache in Frage kommen.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Ihm gehe es wieder den Umständen entsprechend gut, so die Unternehmenssprecherin. Die Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Rostock-Gehlsdorf waren nach eigenen Angaben mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

