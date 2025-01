Stand: 03.01.2025 17:34 Uhr Mehrere Glätteunfälle in der Region Rostock

Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben in Hansestadt und Landkreis Rostock am Freitag zu mehreren Glätteunfällen geführt. Bis zum Nachmittag hat die Polizei etwa zehn Unfälle registriert. In Rostock Diedrichshagen ist ein Linienbus von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der Fahrer und ein Insasse wurden leicht verletzt. Sieben weitere Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Auf der B103 ist es bei Kritzkow zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Fünf Personen wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt, darunter auch zwei Kinder. Auch hier kam es zu Verkehrsbehinderungen. In der Rostocker Innenstadt hat ein Bus bei einem Auffahrunfall zwei Autos ineinander geschoben. Eine Person wurde leicht verletzt.

