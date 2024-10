Stand: 28.10.2024 15:34 Uhr Mehrere Autodiebstähle in und um Rostock

In Rostock-Toitenwinkel sind am vergangenen Sonnabend und Montag insgesamt drei Fahrzeuge des Typs Audi A4 gestohlen worden. Sie alle standen auf öffentlichen Parkplätzen. Der Gesamtwert wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. In einem Fall wurden zwei Tatverdächtige beobachtet, wie sie mit dem geklauten Auto davonfuhren. Die Polizei sucht weitere Zeugen. In Kösterbeck bei Roggentin ist in der Nacht zu Montag ein VW Arteon im Wert von rund 32.000 Euro gestohlen worden. Das Auto stand in einem Carport. Es seien zahlreiche Spuren gesichert worden.

