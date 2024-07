Stand: 27.07.2024 12:18 Uhr Medizinischer Notfall führt zu Unfall in Kritzkow

Am Sonnabendmorgen hat ein Lkw-Fahrer während der Fahrt durch Kritzkow (Landkreis Rostock) in Richtung der A19-Auffahrt Laage einen medizinischen Notfall gehabt. Dieser führte dazu, dass der 62-jährige Deutsche seinen Laster nicht mehr lenken konnte. Er kam in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug durchschlug einen Zaun, streifte einen Gastank und krachte in eine Waschstraße, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dort verkeilte sich der Lkw im Dach der Waschstraße. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann kaum ansprechbar. Die Freiwillige Feuerwehr Kritzkow musste die Fahrertür entfernen, um den Fahrer zu befreien. Er kam in ein Güstrower Krankenhaus. Vom beschädigten Gastank ging laut Polizei keine Gefahr aus. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei mehr als 50.000 Euro.

