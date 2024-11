Stand: 26.11.2024 06:14 Uhr Mann bedroht Hortkinder in Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll ein Mann Kinder eines Hortes bedroht haben. Nach Angaben einer Hortmitarbeiterin gegenüber der Polizei sollen drei Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren unabhängig voneinander gesehen haben, wie ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in ihre Richtung gezielt haben soll. Der Unbekannte stand dabei in einem Fenster eines zu dem Zeitpunkt ungenutzten Gebäudes. Die Hortmitarbeiter holten die Kinder vorsorglich ins Gebäude und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr öffnete das verschlossene Gebäude. Die Polizei konnte vor Ort aber keinen Tatverdächtigen auffinden. Am vermeintlichen Tatort gab es auch keine Waffe oder ähnliche Gegenstände. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Bedrohung.

