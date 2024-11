Stand: 19.11.2024 15:17 Uhr Lotsen aus ganz Deutschland treffen sich in Warnemünde

Deutschlands Lotsen treffen sich heute und morgen in Warnemünde (Rostock) zur dritten Bundeslotsenkonferenz. Thema ist unter anderem der neue Masterstudiengang an der Hochschule Wismar. Aktuell gibt es in Deutschland rund 800 Lotsen, die sich in sieben sogenannten "Brüderschaften" organisieren. Ohne sie bewegt sich kein Schiff in den deutschen Häfen oder auf den großen Kanälen und Flüssen. Doch auch den Lotsen fehlt zunehmend der Nachwuchs. Bis 2038 werden mehr als 500 Lotsen in Rente gegangen sein, heißt es von der Bundeslotsenkammer. Deshalb ist ein Schwerpunkt der Konferenz die Ausbildung von jungen Seelotsen am Standort Warnemünde der Hochschule Wismar, die in diesem Jahr gestartet wurde. Unter anderem geht es deshalb auf der Konferenz um die psychologischen Voraussetzungen der Neueinsteiger und die Lehrkräftequalifizierung. Außerdem gibt es auf der Konferenz einen Rückblick auf 70 Jahre Bundeslotsenkammer. Zu der Bundeslotsenkonferenz haben sich in diesem Jahr rund 130 Teilnehmer angemeldet.

