Leitungswechsel im Haus der Kirche Güstrow

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist am Montag der langjährige Leiter des Tagungs- und Gästehauses des Kirchenkreises Mecklenburg, Mathias Thoms, verabschiedet worden. Zugleich wurde sein Nachfolger Alexander Schulze in das Amt eingeführt. In den vergangenen sechs Wochen hätten Thoms und Schulze bereits zusammen gearbeitet, sodass die Übergabe reibungslos funktioniere, so ein Sprecher. Das denkmalgeschützte Haus der Kirche im Grünen Winkel sei eines der bedeutendsten Gebäude in der Stadt Güstrow. Erbaut im 18. Jahrhundert war es zunächst in Privatbesitz. Die Stadt übernahm es 1865, bevor es 1924 evangelisches Gemeindehaus wurde. Seit 1960 wird das Haus der Kirche als Tagungs-, Bildungs- oder Begegnungsstätte geführt. Träger ist der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg. Fast 70 Jahre war das Güstrower "Haus der Kirche" nach Sibrand Siegert (1890-1954) benannt. In einem überraschenden Schritt nahm die Nordkirche diese Benennung dann zurück. Der Grund: Während des Zweiten Weltkrieges diente Siegert unter anderem als stellvertretender Lagerkommandant in deutschen Kriegsgefangenenlagern in Weißrussland. Der NDR hat dazu eine Zeitreise gedreht.

