Stand: 23.09.2024 11:42 Uhr Leichenfund in Rostock: Polizei geht nicht von Straftat aus

Eine Spaziergängerin hat der Polizei am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen toten Mann in der Rostocker Kröpeliner Tor Vorstadt gemeldet. Ihr Hund hatte die leblose Person zuvor in einem Gebüsch nahe des Kanonsbergs entdeckt. Die Beamten konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Straftat aus. Wer der Mann war und woran er gestorben ist, wird nun untersucht.

