Landkreis Rostock setzt Zeichen für Kinderrechte

Den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November nimmt der Landkreis Rostock zum Anlass, auf diese Rechte hinzuweisen und veranstaltet erstmals eine Aktionswoche zum Thema. In Bad Doberan und Güstrow soll eine blaue Fahne gehisst werden - die Farbe Blau soll dabei ein Zeichen für die universell gültigen Kinderrechte sein, heißt es vom Landkreis. In Güstrow, Bützow und Bad Doberan gibt es viele Aktionen, wie einen musikalischen Umzug, Theater, eine offene Bühne sowie Spiel- und Bastelangebote.

Dabei geht es um Respekt, Meinungsbildung aber auch zum Beispiel um Mobbing. Das Jugend- und das Sozialamt informiert zudem allgemein über die Rechte von Kindern. In Bad Doberan ist dazu am Mittwoch eine offene Gesprächsrunde geplant. Am Donnerstag werden in Güstrow Beratungen angeboten. An beiden Tagen wird auch zum Thema "Kinder von Inhaftierten" informiert.

