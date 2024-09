Stand: 27.09.2024 10:27 Uhr Landkreis Rostock: Kindertagesstätten erheben schwere Vorwürfe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der acht ASB Küstenkinder- Kindertagesstätten erheben schwere Vorwürfe gehen den Landkreis Rostock: Mit Trillerpfeifen und Bannern machten sie am Mittwoch vor der Kreistagssitzung in Bad Doberan ihrem Ärger Luft. Der Träger hatte im vergangenen Jahr einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW abgeschlossen. Dieser sieht Lohnsteigerungen und die Zahlung eines steuerfreien Inflationsausgleiches in Höhe von 3000 Euro vor. Das Geld müsste der ASB als Kita-Träger vom Landkreis erhalten, aber dieser weigere sich dem Tarifvertrag gemäß zu zahlen, so die Gewerkschaft. Das sei "absurd", so eine Sprecherin der GEW, weil in Mecklenburg-Vorpommern das Tariftreuegesetz gelte. Außerdem könne nur bis Jahresende der Inflationsausgleich steuerfrei gezahlt werden. Unter dem Eindruck der Proteste sagte Sozialdezernentin Anja Kerl (SPD) eine Einigung im Oktober zu.

