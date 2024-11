Stand: 09.11.2024 08:43 Uhr Landestreffen der Spinnradfreunde MV auf Gut Klein Nienhagen

Mehr als 80 Spinnerinnen und Spinner aus ganz Mecklenburg-Vorpommern versammeln sich am Sonnabend auf dem Gut Klein Nienhagen bei Satow (Landkreis Rostock) zu ihrem Landestreffen. Die Frauen und Männer pflegen das traditionelle Handwerk zum Teil schon seit 20 Jahren. Ziel sei es, so eine Sprecherin, in der Region produzierte Wolle zu nutzen und damit die Schafhaltung - und Zucht im Land zu unterstützen. Auf dem Treffen tauschen sich die Spinnerinen und Spinner über Handwerkstechniken und Möglichkeiten der Vermarktung regional produzierter Kleidung aus.