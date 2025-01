Stand: 07.01.2025 16:19 Uhr Laage muss sparen - will aber auch investieren

Die Stadt Laage (Landkreis Rostock) will sich nach den Plänen von Bürgermeisterin Christin Zimmermann (FDP) auf die Sanierung des Haushalts konzentrieren. Gleichzeitig soll aber auch in die Attraktivität der Stadt investiert werden. Die Straßenbeleuchtung und Baumpflege haben in diesem Jahr oberste Priorität in Laage, so die Bürgermeisterin. Zudem sollen die Bibliothek moderner aufgestellt und die Ortseingänge einladender gestaltet werden. Dabei seien auch die Einwohner aufgerufen, ihre Ideen einzubringen, genau wie beim Bürgerhaushalt. Erstmals kann jeder Vorschläge machen, wie die Mittel in Höhe von 20.000 Euro ausgegeben werden sollen. Erste Wünsche seien bereits im Rathaus eingegangen. Zweimal im Jahr will die Bürgermeisterin künftig Einwohner ab 80 Jahren zum Geburtstag einladen. Sie wolle damit zeigen, dass ihr Senioren wichtig seien und "etwas zurückgeben". Die erste Feier für alle im 1. Quartal eines Jahres geborenen findet im Juni statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock