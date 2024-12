Stand: 05.12.2024 15:11 Uhr Laage: Stadtvertretung beschließt Bürgerhaushalt über 20.000 Euro

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Laage (Landkreis Rostock) können ab dem kommenden Jahr im Rahmen eines sogenannten Bürgerhaushaltes über 20.000 Euro selbst verfügen. Das haben die Stadtvertreter am Mittwochabend auf ihrer letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Ziel ist es damit schnell, kleine Wünsche der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Dazu könnten etwas neue Bänke, zusätzliche Mülleimer oder Stadtteilfeste zählen. Damit reiht sich Laage nun in die Städte der Region ein, die einen Bürgerhaushalt haben. Seit längerem gibt es ihn schon in Bützow und Güstrow (beide Landkreis Rostock) sowie der Hansestadt Rostock.

Der RecknitzCampus soll 184.000 Euro erhalten

Die Stadtvertretung Laage will auch in den größten Schulkomplex der Stadt investieren. Der RecknitzCampus soll demnach vom sogenannten Konjunkturprogramm "Schulbau" des Landes Mecklenburg-Vorpommern profitieren. Bis 2027 fließen rund 400.000 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen. Laut Laages Bürgermeisterin Christin Zimmermann gehen davon 92.000 Euro an den RecknitzCampus. Allerdings muss die Stadt dafür Eigenmittel in gleicher Höhe beisteuern.

