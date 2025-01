Stand: 03.01.2025 14:30 Uhr Kunstmuseum Schwaan hat vier neue Gemälde

Das Kunstmuseum in Schwaan (Landkreis Rostock) hat am Freitag neue Gemälde vorgestellt, die aktuell beziehungsweise künftig ausgestellt werden. Es handelt sich jeweils um Werke von Vertretern der Schwaaner Künstlerkolonie. Ein Gemälde von Franz Bunke und ein großes Blumenstillleben von Alfred Heinsohn hat das Museum selbst erworben. Laut Museumsleiterin Annette Winter-Süß haben die Bilder mehr als 10.000 Euro gekostet. Ein frühes Werk von Otto Bartels wurde dem Museum von einem Kunstsammler aus Schwerin geschenkt. Ein weiteres Gemälde von Otto Tarnogrocki ist eine Dauerleihgabe von der Stiftung der Ostseesparkasse Rostock. Dieses Bild ist ab Mitte Mai in einer Ausstellung zu 150 Jahren Tarnogrocki zu sehen. Derzeit werden in einer Sonderausstellung Gemälde der Künstlerkolonie Barbizon gezeigt, die erstmalig außerhalb Frankreichs zu sehen sind.

