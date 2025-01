Stand: 25.01.2025 09:13 Uhr Kunsthalle Rostock: Kate Diehn-Bitt zum 125. Geburtstag

Aktuell wird ihr Frühwerk aus den 1930-er Jahren international stark wahrgenommen, zuletzt in den USA, Wien, Kopenhagen und Paris. Unter dem Titel KünstlerinSEIN präsentiert die Kunsthalle Rostock das gesamte Schaffen von Kate Diehn-Bitt. Dafür wurden Leihgaben aus ganz Deutschland als auch Werke aus eigenem Bestand zusammengetragen. Mehr als 100 ausgestellte Ölgemälde, Aquarell- und Bleistift- als auch Kohlezeichnungen sowie Collagen zeugen von Kate Diehn-Bitts künstlerischer Vielseitigkeit. Im künstlerischen Geiste verwandt sind die Arbeiten der 1962 in Rostock geborenen Bildhauerin Susanne Rast. In der Kunsthalle Rostock setzt sie ihre Skulpturen mit den Gemälden von Kate Diehn-Bitt in Beziehung. Im Ergebnis ist ein spannungsreiches Zusammenspiel zwischen den beiden weiblichen Positionen aus Rostock entstanden. Eröffnung: 25. Januar, 18 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 21. April 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 25.01.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock