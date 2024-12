Stand: 03.12.2024 17:41 Uhr Kühlungsborn: DLRG Ortsgruppe wächst kräftig

Die DLRG Ortsgruppe Kühlungsborn (Landkreis Rostock) hat seit dem vergangenen Jahr 60 neue Mitglieder gewonnen. Auch technisch hat die Gruppe nach eigenen Angaben aufgerüstet: Ein Notfallrucksack mit Defibrillator konnte dank Eigenmitteln, einer privaten Spende und Unterstützung des Landesverbandes angeschafft werden. In diesem Jahr habe die Ortsgruppe mehr als 100 Schwimmabzeichen vergeben, darunter auch Silberabzeichen. Damit dürfen nun mindestens fünf neue Rettungsschwimmerinnen und -Schwimmer in der kommenden Saison auf den Rettungsturm in Kühlungsborn. Im Jahr 2025 will die Gruppe weitere Schwimmausbilderinnen und -Ausbilder qualifizieren. Zudem sollen zusätzliche Mitglieder einen Sanitätsschein erwerben. So will die Gruppe besser für Notfälle gerüstet sein.

