Stand: 29.07.2024 12:34 Uhr Kühlungsborn: Betrunkener greift Rettungssanitäterin an

Im Yachthafen Kühlungsborn (Landkreis Rostock) soll ein alkoholisierter Mann laut Polizei eine Rettungssanitäterin angegriffen haben. In der Nacht zu Montag war sie mit ihren Kollegen gerufen worden, weil der 53-jährige Deutsche zunächst bewusstlos war. Nachdem die Rettungskräfte den Mann zur medizinischen Versorgung auf eine Trage gelegt hatten, schlug er die Frau unvermittelt. Die Sanitäterin stürzte und erlitt Prellungen im Gesicht sowie am Ellenbogen. Die 45-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Angreifer kam mit 2,79 Promille ins Klinikum Bad Doberan, so die Polizei.

