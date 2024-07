Stand: 15.07.2024 14:02 Uhr Kröpelin: Sportplatz in der Schulstraße wird erneuert

In Kröpelin (Landkreis Rostock) erneuern Bauarbeiter ab sofort den Sportplatz in der Schulstraße und erweitern ihn mit neuen Anlagen. Die Stadt investiere anderthalb Millionen Euro, um den Platz grundhaft neu zu bauen, sagte Kröpelins Stadtvertretervorsteher Hackendahl. Fast 50 Jahre alt sei das Gelände, die Anlagen darauf verschlissen, die Aschenbahn zugewachsen und verkrautet. Lange habe die Stadtpolitik nach einer Fördermöglichkeit für die Erneuerung gesucht, aber keinen Erfolg gehabt. Nun zahle die Stadt die Investitionen komplett aus der eigenen Kasse. Vorgesehen sind unter anderem neue, moderne Tartanbahnen sowie eine Weitsprungbahn und eine Kugelstoßanlage. Der neu gebaute Sportplatz soll künftig automatisch bewässert werden können. Knapp ein Jahr werde der Neubau dauern, die Sportvereine und die Schule in Kröpelin können so lange den anderen Sportplatz am Stadtholz nutzen.

