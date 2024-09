Stand: 08.09.2024 16:38 Uhr Kröpelin: Sperrung der B105 von Montagmorgen an

Von Montagmorgen (9. September) an soll die B105-Ortsumgehung Kröpelin (Landkreis Rostock) für Bauarbeiten voll gesperrt werden. Auf dem rund 3,4 Kilometer langen Teilstück von der Abfahrt Kröpelin-West bis kurz vor der Einmündung Brusower Allee wird der Belag erneuert. Die Umleitung führt über die Landesstraßen 11 und 12 in Richtung Kühlungsborn. Auch in Bützow müssen Autofahrer von Montag an mehr Zeit einplanen. Die Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt im Kreuzungsbereich Wismarsche Straße/Kühlungsborner Straße beginnt. Dort soll für rund einen Monat nur eine Spur befahrbar sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock