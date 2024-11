Stand: 03.11.2024 11:53 Uhr Kreuzfahrtsaison in Warnemünde geht zu Ende

In Warnemünde endet am Montag mit dem Besuch der „Aida Diva“ die diesjährige Kreuzfahrtsaison. Nach Angaben des Hafen-Betreibers Rostock Port gab es dann 147 Schiffsanläufe im Ostseebad. Im Vorjahr hatten 130 Mal Schiffe am Cruise Center festgemacht. Insgesamt werden diese Saison dann 532.000 Seereisende an und von Bord gegangen sein (2023: 410.000). Die Passagiere stammen nach Hafenangaben aus mehr als 140 Ländern. Neben deutschen Urlaubern (195.000) stammen die Gäste vor allem aus den USA (51.000), Großbritannien (15.000), Kanada (7.300), Australien (5.500) und Italien (4.600). Gleich neun Kreuzfahrtschiffe haben zum ersten Mal in Warnemünde angelegt. Hauptnutzer ist weiterhin die Rostocker Reederei Aida Cruises, die von ihrem Basishafen aus 69 Mal Ostsee- oder Norwegen-Touren angeboten hat. Bei insgesamt 79 Anläufen haben die Schiffe Landstrom bezogen. 95 Mal haben die Reedereien die direkte Schiffsabwasserentsorgung in das öffentliche Abwassernetz genutzt.

