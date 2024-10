Stand: 16.10.2024 09:32 Uhr Kranarbeiten führen zu Staus am Rostocker Stadthafen

Auf der Straße "Am Strande" (L22) entlang des Rostocker Stadthafens müssen Autofahrer am Mittwoch mehr Zeit einplanen. Auf Höhe der Hochschule für Musik und Theater würden Mitarbeiter des Tiefbauamts einen großen, stationären Kran abbauen, so ein Sprecher der Stadt Rostock. Er werde durch einen kleineren, mobilen Kran ersetzt. Die beiden Fahrbahnen stadtauswärts müssen dafür gesperrt werden. Der Verkehr in beide Richtungen, stadteinwärts und stadtauswärts, läuft bis voraussichtlich 22 Uhr deshalb nur einspurig. Dadurch kann es zu Staus kommen. Am Vormittag gab es Wartezeiten von knapp einer Stunde. Die Stadt empfiehlt den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Die Landestraße 22 am Rostocker Stadthafen ist eine der meist befahrenen Straßen in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.10.2024 | 09:30 Uhr

