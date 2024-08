Stand: 29.08.2024 16:34 Uhr Krakow am See feiert 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr in Krakow am See (Landkreis Rostock) wird 150 Jahre alt. Von heute an wird das Jubiläum zwei Wochen lang gefeiert. Eröffnet werden die Feierlichkeiten mit einer Ausstellung in der Alten Schule. Sie bietet bis zum 15. September einen Einblick in die Geschichte und Entwicklung der Feuerwehr in Krakow am See. Auch an die Brandkatastrophe von 1952 wird erinnert. Damals waren fünf Kameraden ums Leben gekommen. Die vom Bund geförderte Ausstellung wird 18 Uhr feierlich eröffnet.

Festprogramm am Wochenende

Am nächsten Freitag (6.9.) werden um 18 Uhr am Gerätehaus zwei neue Fahrzeuge übergeben. Ein Gerätewagen für Gefahrgut ersetzt ein 29 Jahre altes Fahrzeug. Am Sonnabend (7.9.) werden ab 16 Uhr auf dem Marktplatz Einsatzübungen präsentiert, zum einen mit historischen Löschmethoden, zum anderen mit modernster Einsatztechnik. Auch die Faszination und Komplexität der Feuerwehrarbeit und des ehrenamtlichen Engagements soll erlebbar gemacht werden. Am Sonntag (8.9.) klingt das Festwochenende an der Seepromenade mit mehreren Blaskapellen musikalisch aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock