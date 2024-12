Stand: 20.12.2024 07:38 Uhr Korvette "Ludwigshafen am Rhein" vom Auslandseinsatz zurück

Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" läuft am Vormittag nach fast 200 Tagen auf See in ihren Heimatstützpunkt Hohe Düne ein. Seit Juni war das Marineboot mit Mandat der Vereinten Nationen (UN) im Einsatz vor der libanesischen Küste. Zusammen mit maritimen Einheiten anderer Länder ging es darum, Waffenschmuggel auf See zu verhindern und so für mehr Sicherheit und Stabilität in der Krisenregion zu sorgen, hieß es vom Marinekommando. Die Besatzung der "Ludwigshafen am Rhein" hat während ihres Einsatzes auch libanesische Marinesoldaten ausgebildet. Nach dem festlichen Empfang auf dem Heimatstützpunkt in Hohe Düne gehen die rund 60 Soldatinnen und Soldaten der Korvette in den Weihnachtsurlaub.

