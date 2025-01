Stand: 10.01.2025 15:24 Uhr Klinik in Güstrow bekommt ambulanten Notdienst

In das Krankenhaus in Güstrow soll zum 1. März 2025 eine Bereitschaftsdienstpraxis integriert werden. Dort werden niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu bestimmten Sprechzeiten eine ambulante Notfallversorgung anbieten. Wie Thomas Bürger, der Geschäftsführer des KMG Klinikums dem Sender NDR 1 Radio MV sagte, soll dafür bald ein Kooperationsvertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung unterschrieben werden. Der Notdienst werde im Bereich der Notaufnahme angesiedelt. Dort solle entschieden werden, ob Patientinnen und Patienten stationär oder ambulant behandelt werden. Für einen geplanten Umbau der Notaufnahme warte die Klinik noch auf eine Fördermittelzusage. Am Güstrower Krankenhaus soll laut Bürger zudem Ende Mai eine neue Kinderstation eröffnet werden. Aus bisher zwei Stationen für Kinder-Medizin wird dann eine zentrale. Außerdem werde die Klinik weiter an der Digitalisierung einiger Bereiche arbeiten. So sollen im ersten Halbjahr 2025 die Patientenakten auf Elektronik umgestellt werden. Im vergangenen Jahr hat das KMG Klinikum Güstrow rund 25.000 Patienten stationär behandelt, 50.000 ambulant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock