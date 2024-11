Stand: 18.11.2024 15:28 Uhr Klein Upahl: Autofahrer will sich Polizeikontrolle entziehen

Am Freitagabend erhielt die Polizei einen Anruf, weil ein Auto zwischen Lohmen (Landkreis Rostock) und der B104 auffällig gefahren und mehrfach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein soll. In einer Rechtskurve nahe Klein Upahl (Landkreis Rostock) soll das Auto in den Gegenverkehr geraten sein, sodass ein entgegenkommendes Auto ausweichen musste. Kurz darauf wollte die Polizei das Auto stoppen. Der Fahrer versuchte aber, dem Streifenwagen über den Fuß- und Radweg zu entkommen. Das konnten die Beamten verhindern. Als der Mann ausstieg, wollte er zu Fuß fliehen, was ihm ebenfalls nicht gelang. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 84-jährigen Deutschen handelt, der zu dem Zeitpunkt einem Atemalkohol von 1,29 Promille hatte. Während der Kontrolle reagierte der Mann nach Polizeiangaben aggressiv und trat einem Beamten gegen das Knie. Der Polizist blieb aber unverletzt. Der 84-Jährige musste seine Fahrzeugschlüssel und seine Fahrerlaubnis abgegeben.

