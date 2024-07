Stand: 23.07.2024 10:32 Uhr Kind in Evershagen beim Ballspielen von Auto angefahren

Laut Polizei war der Junge am Montagabend im Martin-Andersen-Nexö-Ring unvermittelt zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße gelaufen, um seinen Ball zu holen. Trotz Notbremsung konnte eine 49-Jährige ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der Achtjährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock