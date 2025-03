Stand: 05.03.2025 17:42 Uhr Junges Räuber-Trio raubt 14-Jährigen in Rostock aus

Die Polizei in Rostock ermittelt gegen ein Kind und zwei Jugendliche. Das Trio im Alter von 13, 14 und 16 Jahren soll am Dienstagabend einen 14-Jährigen im Rostocker Stadtteil Dierkow beraubt haben. Laut Polizei sollen die Tatverdächtigen dem Opfer im Hölderlinweg eine Tasche, Bargeld sowie eine E-Zigarette gestohlen haben. Nachdem sie zunächst flüchten konnten, stellten Polizisten die Minderjährigen ganz in der Nähe. Der 16-Jährige leistete Widerstand. Der 14-Jährige beleidigte zudem die Beamten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock