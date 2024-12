Stand: 17.12.2024 14:39 Uhr Jahresbilanz: Rostocker Stadthalle und Hansemesse gut besucht

Die Rostocker Messe- und Stadthallen-Gesellschaft "inRostock" hat eine positive Jahres-Bilanz gezogen. In Rostocks größter Indoor-Arena, der Stadthalle, konnten bei 200 Veranstaltungen fast 300.000 Gäste begrüßt werden. In der Hansemesse im Stadtteil Schmarl waren es mehr als 220.000 Besucherinnen und Besucher. Damit wurden die Zahlen des Vorjahres wiederholt. Das Vor-Corona-Niveau sei aber noch nicht erreicht, hieß es bei einem Pressegespräch. Für das kommende Jahr sind bereits 25 Messen geplant, unter anderem die viel besuchte "OstseeMesse". Die Lifestyle-Messe "Flair am Meer" kehrt zurück. Neu im Programm ist eine Tattoo Convention. In der Stadthalle sind bereits knapp 70 Shows und Konzerte geplant. Sportlich werden Basketball, Handball und Boxen geboten, aber auch das Feuerwerk der Turnkunst bereits am 21. Januar.

