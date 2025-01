Stand: 15.01.2025 16:52 Uhr In Warnemünde soll Maritimer Gewerbepark entstehen

In Rostock-Warnemünde soll am alten Werftbecken ein Maritimer Gewerbepark entstehen. Der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft hat am Dienstagabend die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen beschlossen. Drei marode Liegeplätze müssen saniert und rund 80 Tausend Kubikmeter belasteter Boden und Schutt beseitigt werden. Das Werftbecken soll 2028 fertiggestellt und der Park öffentlich zugänglich sein. Vor fast zehn Jahren hatte die Stadt Rostock die Fläche gekauft. Was der Gewerbepark am Ende kostet, ist bislang nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.01.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock