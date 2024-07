Stand: 11.07.2024 06:47 Uhr Im Landkreis Rostock hat sich der Kreistag konstituiert

Veiko Hakkendahl (CDU) wird auch in den kommenden fünf Jahren den Kreistag des Landkreises Rostock leiten. Der Rechtsanwalt wurde am Mittwochabend in Bad Doberan mit großer Mehrheit erneut gewählt. Einen Gegenkandidat gab es nicht.

Seine erste Stellvertreterin ist Birgit Czarschka (SPD). Bei der Wahl des Postens für den 2. Stellvertreter unterlag der Linken-Kandidat knapp Steffi Burmeister (AfD). Sie erhielt in einer geheimer Abstimmung 30 Stimmen – auch aus den Reihen anderer Parteien.

Insgesamt gehören 69 Abgeordnete dem neuen Kreistag an. Die CDU ist mit 19 Abgeordneten zwar die Partei mit den meisten Sitzen, doch die AfD bildet mit dem Bündnis Deutschland eine Fraktion und verfügt deshalb ebenfalls über 19 Sitze. Ins Präsidium des Kreistages wurden Vertreter aller sieben Fraktionen gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.07.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock