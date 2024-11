Stand: 07.11.2024 15:25 Uhr Im Bus vergessen: Drogen landen bei der Polizei

Ein 27- jähriger Syrer hat am Mittwoch seine Tasche in einem Linienbus zwischen Jördenshof und Teterow (Landkreis Rostock) vergessen. Die Tasche wurde als Fundsache aufbewahrt und sollte ihm auf seine Nachfrage hin am Teterower Bahnhof übergeben werden. Doch da war schon die Polizei mit im Spiel: Denn in der Tasche waren mehr als drei Kilogramm eines Cannabis-Tabak-Gemisches. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

