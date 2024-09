Stand: 09.09.2024 15:10 Uhr Illegales Motorradrennen in Rostock

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in der Hamburger Straße in Rostock ein illegales Motorradrennen gegeben. Die Polizei konnte die drei Fahrer schließlich an der Stadtautobahn lokalisieren. Zwei Biker konnten gestoppt und kontrolliert werden, so ein Sprecher. Die beiden Deutschen seien 21 und 45 Jahre alt. Der dritte Fahrer flüchtete durch den Stadtteil Schmarl, missachtete mehrfach die Verkehrsregeln, fuhr über Gehwege und durchbrach eine errichtete Straßensperre. Die Fahndung verlief bisher erfolglos.

