Hoher Schaden nach Einbruch im Rostocker Überseehafen

Am Sonntagmittag stellten zwei Mitarbeiter im Rostocker Überseehafen fest, dass in ihrer Firma eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stiegen die unbekannte Täter zwischen Freitag und Sonntag vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und brachen Rollcontainer auf, in denen unter anderem Fahrzeugschlüssel lagen. Neben Wertgegenständen und Bargeld wurden zwei Kleintransporter vom Firmengelände gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort. Eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahls wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Rostock ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock