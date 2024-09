Stand: 05.09.2024 07:47 Uhr Hitzerekord: Teterow gestern heißester Ort in MV

Der 4. September 2024 wird als einer der heißesten in die Geschichte eingehen. Besonders in Teterow (Landkreis Rostock). Dort wurden an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes 34,3 Grad gemessen. Dies war der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Teterow im Jahr 1947 je in der ersten Septemberdekade (1.-10.9.) gemessen wurde, informierte NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm. "Das war schon oberster Anschlag dessen, was um die Jahreszeit jetzt überhaupt noch möglich ist", so Kreibohm am Morgen bei NDR 1 Radio MV. Aber auch andere Wetterstationen in der Region zeigten rekordverdächtige Werte an. In Laage wurden beispielsweise 33,7 Grad gemessen und in Warnemünde 32,6 Grad.

