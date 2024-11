Stand: 20.11.2024 17:29 Uhr Heizung kaputt: Unterrichtsausfall für Gehlsdorfer Grundschüler

Aufgrund einer defekten Heizungsanlage fällt für die Gehlsdorfer Grundschüler am Donnerstag und Freitag der Unterricht aus. Darüber informiert das Amt für Schule und Sport nach Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt und der Schulleitung. Die Reparatur ist in Auftrag gegeben worden. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Eine Notbetreuung wird in der Schule angeboten. Dort sind mobile Heizkörper aufgestellt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock