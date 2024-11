Stand: 07.11.2024 11:12 Uhr Heiligendamm: Bürger wollen beliebtes Ausflugsziel zurück

Im Kleinen Wohld bei Heiligendamm (Landkreis Rostock) wollen Bürgerinnen und Bürger den einstigen Spiegelsee wieder herstellen. Die Initiative hat ihre Ideen dem Bauausschuss von Bad Doberan nun vorgestellt. Der See war vor etwa 100 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel in der Gegend. Später wurde sein Wasser abgelassen, der See verlandete. Laut der Initiative würde der Spiegelsee zurückkehren, indem die Entwässerungsrohre geschlossen werden. Finanziert könnte das Vorhaben aus ihrer Sicht über Ausgleichsmaßnahmen, die Gemeinden für Baumaßnahmen durchführen müssen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock