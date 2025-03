Stand: 09.03.2025 09:38 Uhr Handball: Unentschieden zwischen Rostock und Schwerin

In der 3. Handball-Liga kam es am Sonnabend in Rostock zu einem Doppel-Spieltag. Zunächst trafen bei den Damen die beiden Mecklenburg-Vorpommern-Vertreter aufeinander. Die Rostock Dolphins und Grün-Weiß Schwerin trennten sich 20:20. In dem Duell dominierten die Abwehrreihen. Rostock lag zweimal mit drei Toren vorne, Schwerin konnte aber jeweils innerhalb weniger Minuten ausgleichen. In der Tabelle bleiben die Dolphins an der Spitzenposition, Schwerin ist jetzt Zweiter. Rostock hat für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gemeldet, Grün-Weiß hat dagegen aus wirtschaftlichen Gründen seinen Verzicht erklärt.

In der Fiete-Reder-Halle in Marienehe kam es anschließend zum zweiten Drittliga-Spiel. Der HC Empor Rostock hatte den SC Magdeburg II zu Gast. In einem Krimi erzielten die Rostocker wenige Sekunden vor dem Ende den 36:35-Siegtreffer. Empor bleibt Tabellenzweiter und hofft ebenfalls auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

