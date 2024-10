Stand: 29.10.2024 09:01 Uhr Güstrow: Ladenbesitzer vertreibt Diebe

In Güstrow (Landkreis Rostock) hat ein 65-jähriger Ladeninhaber zwei Männer in die Flucht geschlagen, die Bargeld stehlen wollten. Nach Angaben des aus Vietnam stammenden Betreibers haben die zwei maskierten Täter gegen 20.35 Uhr das Geschäft in der Domstraße betreten. Einer der beiden habe den Mann mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert. Laut Polizei hat der Besitzer daraufhin einen Stuhl gegriffen und ist auf die Täter zugelaufen, woraufhin die Männer die Flucht ergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte das Aussehen der Täter mithilfe der Videokameras aufnehmen und hofft auf Zeugenhinweise.

Weitere Informationen Güstrow wählt: Diese zehn wollen Bürgermeister werden Am 10. November wählt Güstrow einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister. Das sind die Ziele der Kandidatinnen und Kandidaten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock