Großer Atlas in Rostock noch heute zu sehen

Der sogenannte "Große Atlas", im 17. Jahrhunderten von dem Niederländer Joan Blaeu geschaffen, ist noch bis zum Sonntag, 6. Oktober, im Kulturhistorischen Museum in Rostock zu sehen. Das drittgrößte Buch der Welt misst im aufgeschlagenen Zustand 1,66 x 2,04 Meter. Es wird nur selten gezeigt, weil Papier und Beschläge sonst Schaden nehmen könnten. Herzog Christian I. Louis von Mecklenburg-Schwerin hatte das Werk in Auftrag gegeben. Es enthält 32 aufwändig gestaltete Karten und verrät viel über den Wissensstand im 17. Jahrhundert. Das Kulturhistorische Museum in Rostock ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

