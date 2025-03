Stand: 07.03.2025 07:42 Uhr Goalball Champions League in Rostock

In der Sporthalle der Rostocker Christophorus-Schule findet von Freitag bis Sonntag ein Spieltag der Goalball Champions League statt. Bei freiem Eintritt empfängt der Rostocker Goalball Club Hansa sieben weitere Mannschaften aus Deutschland, Litauen, Tschechien, Italien, Schweden, Finnland und der Ukraine. Der Gastgeber bekommt es in der Vorrunde mit schweren Gegnern zu tun, will sich aber eine gute Ausgangslage für das Viertelfinale und die Platzierungsspiele verschaffen, die am Wochenende stattfinden. Ziel ist es, unter die besten drei Mannschaften zu kommen - die qualifizieren sich für die Finalrunde in Portugal. Im Vorjahr haben die Rostocker in der Champions League Silber gewonnen. Goalball ist eine Sportart für Sehbeeinträchtigte. Die Spieler tragen lichtundurchlässige Brillen und versuchen einen Klingelball ins gegnerische Tor zu rollen.

