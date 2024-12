Stand: 12.12.2024 14:41 Uhr Gnoien: Sporthalle nach Wasserschaden saniert

Vor etwa einem Jahr war es eine Hiobsbotschaft für die Stadt Gnoien (Landkreis Rostock): Ein massiver Wasserschaden hatte für eine Sperrung der Warbelsporthalle gesorgt. Mehr als eine Million Euro Sachschaden und fast die gesamte Innenausstattung der Warbelhalle musste neu gemacht werden, so hat es Bürgermeister Schwarz den Stadtvertreterinnen und -vertretern berichtet. Ein neuer Hallenboden, neue Wandfliesen, Armaturen und Duschen seien nun eingebaut worden, sodass der Schul- und Vereinssport wieder laufen kann. Die restlichen Mängel werden laut Schwarz in den kommenden Wochen und Monaten abgearbeitet. Einige Maßnahmen an der Außenfassade und den Dachkuppeln stehen 2025 an. Ein weiteres Großprojekt für Gnoien sei noch in Planung: Für den Anbau an das Feuerwehrgebäude habe der Landkreis Rostock die Baugenehmigung erteilt; das Land habe Fördermittel zugesagt. Nun müsse die Stadt die Finanzierung des Vorhabens klären.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Freizeitsport