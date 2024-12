Stand: 05.12.2024 15:45 Uhr Gnoien: Auseinandersetzung zwischen drei Männern eskaliert

In einer Bankfiliale in Gnoien (Landkreis Rostock) ist am Mittwochabend ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Nach Angaben der Polizei hatte es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und einem 24-Jährigen gegeben. Außerhalb der Bank soll der junge Mann den älteren geschuppst haben. Der 49-Jährige fühlte sich nach eigener Aussage bedrängt und setzte ein Tierabwehrspray ein. Ob der 24-Jährige den Mann auch mit einem Messer bedrohte, ist Teil der Ermittlungen. Als sich der 49-Jährige entfernen wollte, holten der 24-Jährige und sein 41 Jahre alter Begleiter den Mann ein. Sie brachten ihn zu Boden und schlugen ihn mit Fäusten. Der 49-Jährige verletzte sich leicht am Knie. Die Polizei stellte die beiden Tatverdächtigen wenig später. Beide Männer waren betrunken und trugen Cutter-Messer bei sich. Alle drei müssen sich nun wegen strafbarer Handlungen verantworten.

In Rostock führte ein ähnlicher Vorfall zu einem Polizeieinsatz

Auch in Rostock hat es am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern gegeben. In einem Einkaufscenter in der Innenstadt griff ein 26-Jähriger laut Polizei nach einem Streit zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren an. Als ein Sicherheitsmitarbeiter die Situation beruhigen wollte, soll der Tatverdächtige auch auf ihn eingeschlagen haben. Alle Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Polizeibeamte der Weihnachtsmarktstreife konnten den Streit stoppen und nahmen mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung auf. Um den Fall aufzuklären, will die Polizei Videoaufnahmen des Einkaufszentrums nutzen.

