16.12.2024 17:27 Uhr Gestohlener E-Scooter dank GPS in Rostock-Schmarl gefunden

Am Montag ist ein in Rostock-Schmarl gestohlener E-Scooter von der Polizei gefunden worden. Er stand im Treppenhaus eines Wohnhauses am Kolumbusring. Allerdings war der GPS-Tracker, der die Ortung des E-Scooters ermöglicht hatte, vom Fahrzeug entfernt worden. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Wohnung im selben Gebäude. Dort stießen die Beamten auf Tracker und auf Werkzeuge zum Öffnen von Schlössern. Außerdem stellten die Polizisten eine größere Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz sicher. Gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

