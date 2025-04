Stand: 11.04.2025 17:47 Uhr Fridays for Future: Demo in Rostock kleiner als erwartet

Deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als geplant sind am Freitagnachmittag zur "Fridays for Future"-Demonstration in der Rostocker Innenstadt zusammengekommen. Nach Angaben der Polizei waren es etwa 80, angemeldet waren circa 300. Die Teilnehmenden kritisierten, dass die neue Bundesregierung sich zwar für Klimaschutz ausspreche, aber keine wirksamen Maßnahmen dafür vereinbart habe. Nach eigenen Angaben hat die Klimaschutzbewegung deutschlandweit in mehr als 50 Orten zu Aktionen aufgerufen.

