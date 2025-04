Stand: 24.04.2025 08:57 Uhr Rostock: Fiete-Reder-Halle wird für neue Sporthalle abgerissen

Im Rostocker Stadtteil Marienehe soll eine neue Sporthalle entstehen - mit Platz für 2.000 Besucher. Die Halle soll in erster Linie für Handball und Volleyball genutzt werden. Diese Pläne hat Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) am Mittwochabend im Bildungs- und Sport-Ausschuss vorgestellt. Demnach sei der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) mit der Planung beauftragt worden. Baustart soll in zwei bis drei Jahren sein. Hauptnutzer der neuen Halle wären der HC Empor Rostock (Männer) und der Rostocker HC (Frauen) - beide Vereine wollen in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen. Auch die Volleyballer des SV Warnemünde könnten in der Halle spielen. Die Herren wollen kommende Saison in der 1. Bundesliga starten.

Fiete-Reder-Halle wird abgerissen

Sobald die neue Halle fertig ist, soll die direkt angrenzende Fiete-Reder-Sporthalle abgerissen werden. Eine Sanierung des Gebäudes, das seit mehr als 70 Jahren für den Sport genutzt wird, sei nicht mehr möglich, sagte Bockhahn mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Sporthalle war Schauplatz für Spiele von Handball-Weltmeisterschaften und auch von zahlreichen DDR-Meisterschaften von Empor Rostock. An dieser Stelle soll anschließend eine weitere kleine Trainingshalle entstehen, so dass nach Abschluss der Arbeiten wieder die gleiche Hallen-Kapazität vorhaben ist, wie aktuell. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei geschätzten 40 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock