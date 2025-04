Stand: 24.04.2025 08:00 Uhr Vier Festnahmen nach versuchtem Raubüberfall

In Rostock sind am Mittwochabend vier Männer festgenommen worden, die einen 32-Jährigen am Mühlendamm attackiert haben sollen. Nach Polizeiangaben forderten zunächst zwei Vermummte von dem Mann die Herausgabe seines Handys. Das verweigerte er. Daraufhin wurde das Opfer mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der Mann kam anschließend verletzt in ein Krankenhaus. Die Verdächtigen konnten von der Polizei in einem Auto gestellt werden. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass es offenbar zwei weitere Täter gab. Diese konnten wenig später ebenfalls gefasst werden. Auch ein Hubschrauber und ein Diensthund waren an dem Einsatz beteiligt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurden alle Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Männer zwischen 35 und 48 Jahren werden am Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

